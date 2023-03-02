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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أغربها فقدان الشهية.. علامات تكشف نقص فيتامين د في الجسم

فيتامين د
فيتامين د

هناك علامات عديدة لنقص فيتامين د، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وضروري للصحة، كما أنه يحافظ على قوة عظامك، ويمكن أن يحسن صحتك العقلية ويساعدك على النوم.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، أصبح نقص فيتامين “د” أكثر شيوعًا خلال السنوات العديدة الماضية.

أعراض انخفاض فيتامين “د”

وفقا لموقع “هيلث"، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين “د” لا تظهر عليهم أعراض، ومع ذلك، إذا كنت مرهقًا، أو تؤلمك عظامك، أو لديك ضعف في العضلات أو تغيرات مزاجية، فهذا مؤشر على أن شيئًا ما قد يكون غير طبيعي في جسمك.

قد تشمل أعراض نقص فيتامين “د” ما يلي:

تعب.
لا تنام جيدا.
ألم أو وجع في العظام.
الشعور بالاكتئاب أو الحزن.
تساقط الشعر
ضعف العضلات.
فقدان الشهية.
يصبح المرض أكثر سهولة.
جلد شاحب.

إذا بدت هذه الأعراض مألوفة، فقد حان الوقت لرؤية طبيب مختص، وقد يقوم بإجراء فحص دم للتحقق من مستويات فيتامين (د) لمعرفة ما إذا كانت ضمن المعدل الطبيعي. 

وإليك 10 أطعمة غنية بفيتامين “د” بشكل طبيعي:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والماكريل.

الأسماك المعلبة مثل الرنجة والسردين.

صفار البيض.

كبد البقر.

كبد السمك.

حبوب الإفطار. 

اللبن. 

حليب اللوز.

حليب الصويا.

عصير البرتقال. 

فيتامين د

كيفية الحصول على فيتامين د

بجانب الأطعمة السابقة إليك كيفية الحصول على فيتامين “د”:

نظرًا لعدم وجود الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “د” بشكل طبيعي

1- احصل على فيتامين د من ضوء الشمس، فعندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ينتج جسمك فيتامين د.

2- خصص وقتًا يوميًا للخروج في الشمس، وإذا لم يكن لديك فصول دراسية أو عمل أو التزامات مجدولة تتطلب منك الخروج لهذا اليوم، فخصص بضع دقائق للمشي السريع، حتى لو كان حول قاعة إقامتك أو المبنى.

3- تذكر أن ترتدي واقيا من الشمس، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

4- إذا لم تتعرض لأشعة الشمس بشكل منتظم، فقد تحتاج إلى زيادة مدخولك الغذائي أو تناول مكمل فيتامين د.

الحصول على فيتامين د

 لهذا السبب، يوصي Wallingford بالمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على فيتامين D3 أو تناول مكملات زيت كبد سمك القد.

تعتبر المستويات المرتفعة للغاية من فيتامين د ضارة، ويمكن أن تسبب الغثيان والقيء والارتباك والعطش الشديد وحصى الكلى.

 يمكن أن تتفاعل مكملات فيتامين د مع بعض الأدوية، لذا استشر طبيبك قبل البدء بأحدها.

 

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