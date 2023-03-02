الأمن العام يضبط شخصا تخصص فى تزوير محررات الأحوال المدنية بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى أعمال التزوير والوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وحيازته لمجموعة من المستندات المزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية تنسيقاً ومديرية أمن الغربية وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مجموعة من الأوراق والمستندات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، هاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه" ،مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

بمواجهته قرر بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال التزوير والسمسرة وأن الهاتف المحمول للتعامل مع عملائه وأن الـمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.