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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بمليون جنيه في جنوب سيناء

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء حملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة (رأس سدر، أول شرم الشيخ، طور سيناء) .

وتمكنت من ضبط (6 أشخاص) وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة عبارة عن (150 كيلو جرام من زهرة الخشخاش المخدر- 10 كيلو جرام مطحون من زهرة الخشخاش المخدر- 4,450 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 3,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - 1,550 كيلو جرام من مخدر الأفيون- كمية لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الكيتامين وعدد من الأقراص المخدرة – عدد (6) قطع سلاح أبيض - عدد (12) هاتف محمول- ميزان حساس- دراجة نارية- مبلغ مالى).

كما تم ضبط شخصين محكوم عليهما بالمؤبد فى قضيتى "تشكيل عصابى - سرقة بالإكراه وخطف".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى المواد المخدرة ومروجيها وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 


 

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