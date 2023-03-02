محافظة القاهرة: لا زيادة في أسعار النقل العام وأجرة الميكروباص

أعلنت محافظة القاهرة ثبات أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة بعد قرار زيادة أسعار بعض فئات الوقود في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونوهت بأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة ، نظرا لثبات أسعار السولار عند 6.75 جنيه.

لا زيادة في الميكروباص

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه محافظ القاهرة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.



كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة .

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول قررت زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتى:

8.75 جنيه للتر البنزين 80

10.25 جنيه للتر البنزين 92

11.50 جنيه للتر البنزين 95

سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن

تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر

تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

