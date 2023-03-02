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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحريك أسعار الوقود .. موقف تعريفة المواصلات العامة بالقليوبية .. تفاصيل

موقف بنها العمومى
موقف بنها العمومى

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والسوزوكي وعدم وجود أي زيادة أو تغيير في أسعار الركوب مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،وذلك عقب تعديل أسعار البنزين صباح اليوم الخميس دون المساس بأسعار السولار .

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وشدد المحافظ  علي تكثيف حملات الرقابة علي مواقف السيارات، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.
ودعا محافظ القليوبية المواطنين إلي ارسال اية شكاوي خاصة بمخالفات لرفع أسعار تعريفة المواصلات ،حيث يمكن  التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن  (114)  بالاضافة الى رقم  واتس الشكاوي لخدمة المواطنين  01119992624 وكذلك رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.
هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين  لتصبح  كالآتى  8.75 جنيه للتر البنزين 80 ، 10.25 جنيه للتر البنزين 92 ، 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن  وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

القليوبية مجلس الوزراء وزارة البترول محافظ القليوبية مواقف السيارات أسعار الوقود لجنة التسعير التلقائي

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