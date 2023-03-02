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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مضروب بالنار.. كشف لغز العثور على جثة شخص بالقليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة  قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بدائرة القسم "متوفى على إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" وعثر بيده على سلاح أبيض "مطواة".

وبالفحص وسؤال أحد شهود الواقعة قرر أنه حال تواجده بمكان الواقعة تلاحظ له حدوث مشاجرة بين المتوفـى وآخر قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من فرد محلى تجاه المتوفـى فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية سابقة بينهما، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أمن القليوبية عيار ناري الامن العام شبرا الخيمة سلاح ابيض

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