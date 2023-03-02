أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 2-3-2023

يستعرض موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الخميس 2-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
سعر الذهب اليوم في مصر
يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار
اسعار الذهب عيار 24 1,810 جنيه $58.93
سعر الذهب عيار 22 1,660 جنيه $54.02
اسعار الذهب عيار 21 1,584 جنيه $51.56
اسعار الذهب عيار 18 1,358 جنيه $44.20
سعر الذهب عيار 14 1,056 جنيه $34.38
سعر الذهب عيار 12 905.19 جنيه $29.46
سعر الذهب عيار 9 678.90 جنيه $22.10
اسعار أوقية الذهب 56,303 جنيه $1,833
اسعار جنيه الذهب 12,673 جنيه $412.51
اسعار كيلو الذهب 1,810,384 جنيه $58,929
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,023 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,854 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,770 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,517 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,160 شراء 1,180 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 994 شراء 1,011 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 61,845 شراء 62,911 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,160 جنيها
الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,022,857 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.