أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 2-3-2023

يستعرض موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الخميس 2-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

يهتم عدد كبير جدا من المواطنين والمستثمريين بأسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,810 جنيه $58.93

سعر الذهب عيار 22 1,660 جنيه $54.02

اسعار الذهب عيار 21 1,584 جنيه $51.56

اسعار الذهب عيار 18 1,358 جنيه $44.20

سعر الذهب عيار 14 1,056 جنيه $34.38

سعر الذهب عيار 12 905.19 جنيه $29.46

سعر الذهب عيار 9 678.90 جنيه $22.10

اسعار أوقية الذهب 56,303 جنيه $1,833

اسعار جنيه الذهب 12,673 جنيه $412.51

اسعار كيلو الذهب 1,810,384 جنيه $58,929

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 1,989 شراء 2,023 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,823 شراء 1,854 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,740 شراء 1,770 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,491 شراء 1,517 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,160 شراء 1,180 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 994 شراء 1,011 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 61,845 شراء 62,911 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,920 شراء 14,160 جنيها

الكيلو بيع 1,988,571 شراء 2,022,857 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.