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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتحقيق الإكتفاء الذاتي.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى الشرق الأوسط

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم إنشاء منشآت ثقافية ورياضية فى كل مكان فى مصر، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي كان موضوع شديد الاهمية، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي إنشاء بنية أساسية قادرة على تلبية طلب هذه الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالمنيا، بحضور الرئيس السيسي، أن المنيا خلال عام 2014 كانت الطاقة التخزينية لها تصل إلى 90 ألف، واليوم وصلت إلى 275 ألف، أى الضعف ثلاث مرات، موضحا أن هناك صوامع تتم على أحدث مستوي إضافة إلى مراكز الخدمات التنموية.

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هدف المشروعات

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه هدف المشروعات لتي تقوم بها الدولة هي لخلق فرص عمل، مما أنعكس فى عدد المنشأت الصناعية المسجلة وعدد العمالة الذي أصبح موجود اليوم، والمجمع الصناعي الموجود بتكلفة 284 مليون جنيه يوفر حجم كبير من فرص العمل لشباب المنيا.

وأشار  رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه فى مجال الصناعة والاستصلاح الزراعي فكل المشروعات التي تتم كانت تقدم إلى القطاع الخاص والدولة حريصة على مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتا إلى أنه تم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى الشرق الأوسط  سنحقق من خلاله الإكتفاء الذاتي للسكر فى مستوي مصر ومركز تدوير المخلفات بمركز ملوي.

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