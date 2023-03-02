الدفاع الروسي يعلن عن إسقاط طائراتين أوكرانيتين

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بقيام مقاتلات روسية بإسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و"سو 25" ومروحية من طراز "مي 8".



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" وحدات العدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وماسيوتوفكا وأولشانا في مقاطعة خاركوف.



باالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 50 جنديا أوكرانيا ومركبتين في هذا الاتجاه، وتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 14 للقوات المسلحة لأوكرانيا في القرب من منطقة كراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف.



وأوضحت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة "الوسط" من القوات الروسية هزمت القوات الأوكرانية وخسرت معداتها العسكرية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونيفسكوي وشيرفونوبوبوفكا وكوزمينو في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأضافت أنه تم تحييد ما يصل إلى 160 جنديا أوكرانيا وسبع مركبات قتالية مدرعة ومدافع ذاتية الدفع من طراز جفوزديكا.

وتابعت الوزارة: "في اتجاه دونيتسك، خلال الأعمال النشطة لوحدات مجموعة القوات " الجنوبية" بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية، نحو 270 جنديا أوكرانيا، وست مركبات قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدافع ذاتية الدفع من طراز"جفوزديكا"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا ب" و"دي30".

كما تم تدمير مركز اتصالات، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.