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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس صحة الشيوخ: القيادة السياسية ليست في معزل عن ما يعانى منه المواطن

الدكتور على مهران
الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

أشاد النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، موضحا أن  القيادة السياسية ليست في معزل عن ما يعاني منه المواطن وتقدم له كل الدعم  في ظل الأزمة العالمية الراهنة والتي يعانى منها جميع دول العالم.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في بيان صحفي له ، أن توجيهات الرئيس، اسعدت كل المصريين قائلا :” إن الدولة والرئيس يشعران بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض أهلا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية”.

كما ثمن النائب الدكتور على مهران ،  التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً، مثمنا ايضا، زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما أشاد النائب الدكتور على مهران ، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023 ، مشيرا إلى ان من ضمن توجيهات الرئيس التى اسعدت المصريين، كانت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجور القيادة السياسية المعاشات السلع

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