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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طردتهما العائلة منه| تاريخ بيت هاري وميجان: كوخ ريفي عمره 240 عاما

الكوخ الريفي
الكوخ الريفي

تستمر الخلافات بين العائلة المالكة وهاري وميجان ماركل، وهذه المرة كانت عبر طلب العالة المالكة منهما إخلاء المنزل الملكي المخصص لهما في بريطانيا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد المتحدث باسم الزوجين أن دوق ودوقة ساسكس طُلب منهما إخلاء قصرهما البريطاني في “فروجمور كوتاج” وأفيد في وقت سابق أن المنزل الواقع في أراضي قلعة وندسور قد عرض على دوق يورك.

العائلة المالكة تطرد هاري وميجان من منزلهما الملكي

وأكد متحدث باسم الأمير هاري وميجان النبأ، لكن حتى الآن قصر باكنجهام لم يعلق، ويعيش الدوق والدوقة الآن في كاليفورنيا مع طفليهما ، أرشي وليليبت.

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كانا قد تخليا عن حياتهما كأفراد من العائلة المالكة عام 2020 وغادروا المملكة المتحدة بعد ذلك بوقت قصير، وكان منزلهما المدرج في أراضي قلعة وندسور في بيركشاير ، هدية للزوجين الملكيين من الملكة الراحلة.

قام الأمير هاري وميجان بتجديده، بتكلفة تقدر بـ 2.4 مليون جنيه إسترليني في 2018-2019. تم تغطية التكلفة في البداية من قبل دافعي الضرائب من خلال المنحة السيادية قبل أن يسددها الدوق بالكامل.

وبحسب ما ورد طلب منهم قصر باكنجهام مغادرة العقار في يناير، بعد أيام من نشر هاري مذكراته المتفجرة “سبير”.

من عاش في منزل هاري وميجان؟

الكوخ الملكي له تاريخ غني ومتنوع، إذ قررت الملكة شارلوت، زوجة الملك جورج الثالث ، مهمة بناءه عام 1792 كمكان لها وبناتها للهروب من البلاط الملكي.

في ذلك الوقت، كان من المألوف للأثرياء بناء منازل كبيرة متخفية في شكل أكواخ ريفية.

عاش أقارب القيصر نيكولاس الثاني، هناك أيضًا بعد فرارهم إلى المملكة المتحدة ، بعد مقتل أفراد آخرين من العائلة على يد البلاشفة في عام 1918.

ومنذ الحرب العالمية الثانية ، يُعتقد أن الكوخ كان يستخدم كمنزل لأفراد الأسرة المالكة ، قبل انتقال الأمير هاري وميجان.

ميجان ماركل الامير هاري عائلة طرد هاري وميجان من بيتهم

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