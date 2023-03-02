خبير اقتصادي : تحرّك بالدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة

أشاد عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي بقرارات وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم لدعم المواطن والتوجيه بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، : "قرارات الرئيس السيسي تعتبر مواجهة للغلاء وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية".
وأضاف:" الدولة المصرية تتحرك لجذب المزيد من الاستثمارات الفترة المقبلة ".
وتابع:" قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن المصري كي يتمكن من مواجهة غلاء الأسعار".
وأكمل عبد المنعم السيد :"قرارات الرئيس السيسي سوف تؤدي إلى ارتفاع دخل كافة العاملين بالدولة المصرية وأصحاب المعاشات".
مضيفا:" رفع حد الإعفاء الضريبي كان مطلب للكثير من الفئات ".