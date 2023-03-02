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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الرئيس السيسي أنهى عصر الإهمال والتهميش للقرية المصرية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أنهى عصر الإهمال والتهميش للقرية المصرية، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأعظم في تاريخ مصر .

وقال مجدي ملك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي اجتاحت العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي انحاز للطبقات الاجتماعية والموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات.

 

لن نفرط في الأمن والأمان

وأشار النائب مجدي ملك إلى أن الشعب المصري وراء القيادة السياسية، خاصة بعد الإنجازات التي تمت، معلقا “لن نفرط في الأمن والأمان الذي لدينا”

 

النائب مجدي ملك الرئيس السيسي القري المصرية حياة كريمة الدولة المصرية

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