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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تروج عبر الفيس بوك.. سقوط تجار المخدرات بالمحافظات

متهمين
متهمين

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" بحملة أمنية إستهدفت القائمين على ترويج وبيع المواد المخدرة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.

 

ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديدهم وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وبحوزته (300 أمبول مخدر لعقار "نالوفين"- 10 آلاف قرص لعقار "ميزوتاك" غير مصرح بتداوله خارج المستشفيات- مبلغ مالى- هاتف محمول).


كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة بنى سويف) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.. وبحوزته (1140 قرص مؤثر لعقارى "زولام، باركينول"- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.. وبحوزته (1300 قرص وأمبول مؤثر لعقارى "كميريكا، نالوفين"- مبلغ مالى- هاتف محمول)، كما تم ضبط (7 أمبول مؤثر لعقاقير  متنوعة - عدد 46 أمبول لعقاقير طبية متنوعة - مبلغ مالى- هاتف محمول).. داخل مقر شركة لبيع المستلزمات الطبية بمحافظة كفر الشيخ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

 

وزارة الداخلية فيس بوك المستلزمات الطبية الصحة النفسية حدائق القبة مكافحة المخدرات الاجتماع

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