نظم قسم التغذية بديوان عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اجتماعا برئاسة إيمان بدران مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، مع مسئولي التغذية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، لمناقشة تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتوزيع الوجبات المدرسية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وحضور سيد أمين مدير التعليم الثانوي.

على الجانب الآخر أعلنت محافظة البحر الأحمر جارى الآن استكمال عدد من مشروعات الإسكان بمدينة الغردقة ، حيث تم تنفيذ مشروع إسكان متميز عدد 17 عمارة سكنية ، بنسبة 87% ، على مساحة 56748م2 ، بجوار السوق الحضاري بالدهار – الغردقة ، بتمويل صندوق إسكان المحافظة ، وإشراف مديرية الإسكان بالبحر الاحمر.

يعد المشروع من مشروعات الإسكان المتميز ، وهو عبارة عن إنشاء عدد 17 عمارة سكنية بإجمالي عدد 340 وحدة سكنية كمرحلة أولى ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع 30 عمارة سكنية بإجمالي 600 وحدة سكنية ثلاث غرف وصالة بمساحة 150م2 للوحدة ، حيث تم التخصيص لعدد 2 عمارة عن طريق المزاد العلني .

كما يتم تنفيذ مشروع ال 18 عمارة بطريق الحجاز ، كمرحلة أولى ( حسب عدد المتقدمين في الإعلانين السابقين ) ، ضمن التخطيط المستهدف للمشروع وهو عدد ٨٠ عمارة ، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 50% ، وفيما يخص باقى الوحدات في انتظار الإعلان عنهم بمعرفة الصندوق بالتنسيق مع الوزارة ، حيث أنه تم تخصيص الأرض والحصول على جميع الموافقات والدراسات وكذا الرسومات والمقايسات اللازمة .