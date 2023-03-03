الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ دوريا رياضيا للنشء بمركز شباب توماس وعافية ٢



نفذ مركز شباب توماس وعافية ٢ التابع لادارة شباب اسنا جنوب الاقصر ، دورة رياضية خماسي كرة القدم للنشء وذلك بمشاركة 30 عضو من اعضاء المركز وتم تقسيمهم الي خمس فرق مشاركة



يهدف الدوري الي توسيع قاعدة المشاركين من النشء بمراكز الشباب وقضاء اوقات فراغهم داخل مراكز الشباب لابراز مواهب النشء وتنمية روح المنافسة بين الشباب والنشء واعداد جيل رياضي متميز بدنيا وصحيا



ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضه بالأقصر وتوجيهات كلا من الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة و عبد الرؤوف محمد علي مدير ادارة شباب اسنا وفريق عمل مركز شباب توماس وعافية ٢