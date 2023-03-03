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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: قرارات الرئيس بشأن الأجور والمعاشات تعكس الشعور بنبض الشارع

ميرال جلال الهريدي،
ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية الجديدة بمحافظة المنيا، بالتنفيذ الفوري والتعجيل لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 ، والتي بموجبها يزداد دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهريا.

 

وأكدت النائبة البرلمانية في بيان، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عكست الشعور بنبض الشارع والمواطنين، قائلة إن الرئيس دائما ما يحرص على اتباع سياسة المصارحة والمكاشفة مع المصريين، مما يسهم في توطيد الثقة وبث روح الطمأنينة والتفاؤل، مشيرة إلى أن هذه المنهجية تنعكس على الشعب بتفهم مجريات الواقع، وضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الافتتاحات التي شهدتها محافظة المنيا أمس، تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، فصعيد مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن محافظات الصعيد عانت من الإهمال على مدار العصور السابقة، وبفضل توجيهات القيادة السياسية هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الجنوب، مما ساهم في فتح آفاقا جديدة للتنمية .

 

وأشارت الهريدي إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تغيير شكل الحياة في القرى الأكثر احتياجا، والإرتقاء بها، موجهة الشكر للقيادة السياسية على الجهود المتواصلة لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة في التنمية الشاملة مع إعطاء قسطا عادلا منها لكافة ربوع البلاد . 

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