بسبب كهرباء المتحف الكبير.. خدمات امنية بمحيط الغلق الجزئي لشارع فيصل

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الجزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين لمدة يومين.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (١-٢) وتغذية المتحف المصرى الكبير والشبكة القومية للمنطقة تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين.

ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء ( جهد ١١ ) مما يستلزم غلق جزئى بشارع الملك فيصل بالموقع المشار إليه لمدة يومان بدأت من ١٢ صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣ وحتى ٥ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعى ( كشافات، طواحين، حواجز فسفورية ) وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لإرشاد المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم.