عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب كهرباء المتحف الكبير.. خدمات امنية بمحيط الغلق الجزئي لشارع فيصل

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات الأمنية اللازمة بمحيط الغلق الجزئي بشارع فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين لمدة يومين. 

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار أعمال التنفيذ الخاصة بمشروع ربط محطة كهرباء محولات المنصورية بمحطة كهرباء محولات هضبة الأهرام (١-٢) وتغذية المتحف المصرى الكبير والشبكة القومية للمنطقة تحديدا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع سيد مرعى بالاتجاهين.

ستقوم الشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال حفر لمد كابلات كهرباء ( جهد ١١ ) مما يستلزم غلق جزئى بشارع الملك فيصل بالموقع المشار إليه لمدة يومان بدأت من ١٢ صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٣/٣ وحتى ٥ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا فقط ودون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية ووسائل الأمن الصناعى ( كشافات، طواحين، حواجز فسفورية ) وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لإرشاد المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم.

الإدارة العامة لمرور الجيزة المتحف المصري الكبير شارع الملك فيصل الغلق الجزئي لشارع فيصل مرور الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 24 يكسر حاجز الـ2000 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

شاهد.. ضياء رشوان يسجل في كشوف عمومية الصحفيين

شكلها اتغير.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر| شاهد

أجراس الخطر تدق إسرائيل| مسؤول سابق بالموساد يحذر من تخصيب إيران لليورانيوم

إعلان مهم من وزير البيئة التركي بشأن الوحدات السكنية في مناطق الزلازل

في 2035.. مرض قاتل سيصيب نصف سكان العالم بعد 12 سنة

أفضل سعر لشراء الريال السعودى فى البنوك اليوم الجمعة 3-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات؟

طريقة عمل كبيبة البطاطس| بمذاق لا يقاوم

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

فيديو

آثار الملك خوفو| اكتشاف ممر سري داخل الهرم الأكبر بطول 9 أمتار.. فيديوجراف

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ