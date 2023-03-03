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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. استقبال حار ومشاعر أخوية تجمع ببن ضياء رشوان وخالد ميري

صدى البلد

استقبل الكاتب الصحفى خالد ميري، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين ضياء رشوان النقيب الحالى بحفاوة ومشاعر أخوية.


 انطلقت فى العاشرة من صباح اليوم أعمال التسجيل في الجمعية عمومية لنقابة الصحفيين فى دعوتها الاولى،  وسط إقبال ضعيف .

وحرص الكاتب الصحفى خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين بالحضور والتسجيل فى الكشوف عقب فتح باب التسجيل 

فتحت  اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية الساعة العاشرة صباح اليوم .

ومن المنتظر  حضور بعض الصحفيين للتسجيل بالحضور  فى كشوف الجمعية العمومية لتقابة الصحفيين المقرر انعقادها اليوم فى حال اكتمال النصاب القانونى .


قال أيمن عبدالمجيد السكرتير العام لنقابة الصحفيين، عضو اللجنة المُشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المدعوة للانعقاد اليوم الجمعة 3 مارس، تتشكل من أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين، وعددهم (مسددين وغير مسددين بالقاهرة وفرع الإسكندرية 9843 عضوًا).

وأضاف عبدالمجيد: يُشترط لمن يحق له التصويت أن يكون مسددًا لاشتراك عام 2022 بحد أدنى، ويستدل على ذلك بإظهاره كارنيه العضوية للعام 2023 (عددهم حتى الآن 9221، بينهم 180 بالإسكندرية).

وأوضح عبدالمجيد: يبدا التوقيع في كشوف حضور الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر ظهرًا، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور 50%+1 من أجمالي المسدسين للاشتراك، ومن ثم الانعقاد القانوني الصحيح بحضور 4611 عضوًا.

ونوه عبدالمجيد إلى أنه من المعتاد عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى، ولذلك يحجم الزملاء عن الحضور انتظارًا للدعوة للانعقاد الثاني 17 مارس الجاري، حيث يكون الانعقاد صحيحًا بحضور 25% ممن لهم حق التصويت، وعددهم حتى الآن 2306 عضوًا مشتغلًا مسددًا للاشتراكات.

وبشأن من يرغب في السداد قال عبدالمجيد: مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب وعددهم بالقاهرة 616 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، و6 فقط غير مسددين بالإسكندرية).  

وذكر عبدالمجيد الزملاء بأنه للعضو المدرج اسمه في كشوف التصويت، إبراز كارنيه العضوية لعام 2023، ووثيقة إثبات هوية (بطاقة رقم قومي- جواز سفر- رخصة قيادة).

وذلك  كارنيه العضوية مدون به الاسم الصحفي وصورة العضو ورقم قيده وتاريخ إصدار الكارنيه (2023)، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بها الاسم الثلاثي وبعض الحالات- عدد محدود للغاية- الاسم الثاني في كارنيه النقابة (الشهرة)، لا يوجد في وثيقة إثبات الهوية.

ونوه عبدالمجيد إلى أن التسجيل للجمعية العمومية يبدا من الساعة 10 صباحًا، حتى الثانية عشر ظهرًا، وحال عدم أكتمال النصاب يتم مد التسجيل ساعة بساعة.

و عقب أكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، تتخذ قرارًا ببدا الاقتراع، ويستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، ويحق للجنة المُشرفة المد ساعة، ويكون من حق من تواجد في حرم مقر الاقتراع، التصويت عقب غلق الباب الرئيسي.
 
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني 3 مارس، ترجأ الجمعية العمومية، وتدعى للانعقاد بعد 15 يومًا، 17 مارس ويعاد تسليم كشوف الناخبين، منقحة، وفق آخر تحديث.

يذكر أن عدد اللجان 22 لجنة بالقاهرة ولجنة بالاسكندرية وتخضع عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج لأشراف قضائي من قبل مستشارين من هيئة النيابة الإدارية

 

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