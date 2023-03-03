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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مخدرات بـ 910 آلاف جنيه في حملة مكبرة بجنوب سيناء

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء تم إستهدافهما و ضبط ( عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول) .

 

كما تم ضبط (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر) حال استقلاله سيارة بمحل مسكنه ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (910,000 ألف جنيه تقريباً).

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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