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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد المعرض التعريفي لمجسمات المعالم الأثرية

مجسمات ثلاثية الأبعاد
مجسمات ثلاثية الأبعاد

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم المعرض التعريفي  لمعالم الإسكندرية الأثرية القديمة والحديثة المُنفذ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وذلك بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ويهدف المعرض إلى تعريف الوفود وزوار ديوان عام المحافظة بمعالم الإسكندرية وذلك بمجسمات ثلاثية الأبعاد مقاربة للواقع.

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هذا وأشاد المحافظ بالمجهود الذي بذله منفذي الفكرة، لافتا إلى أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة عبر العصور وإن هناك العديد من الزيارات الرسمية لديوان عام المحافظة، لذا جاءت فكرة تعريف هذه الوفود بأهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة بصورة مبتكرة لتشجيعهم لزيارة معالم عروس البحر المتوسط ورؤيتها والاستمتاع بها على أرض الواقع.

 

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة /شيماء منفذة المعرض، أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصميم تعد إحدى التطورات التكنولوجية، ويُعد يعد المعرض عامل جذب لحث الزائرين على زيارة تلك المعالم الأثرية.

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