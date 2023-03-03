تعرف على زي الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي التقليدي في مباراته أمام القطن الكاميروني التي تقام غدا فى دوري أبطال أفريقيا.

ونشر أحمد حسن صورة عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "الأهلي يرتدي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر أمام القطن الكاميروني غدا."



ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني في المباراة المؤجلة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأخر إقامتها بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره القطن غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً.