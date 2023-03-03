عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب : ملايين من طلبات التصالح لا تتطابق مع بنود قانون البناء

صدى البلد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين.

وأضاف السجيني، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء. 

خصوصية في قانون التصالح

وأضاف السجينى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.

وتابع السجينى قائلا: "نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع  السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

بيان عاجل من السعودية بعد تصريحات وزير إسرائيلي عن محو قرية فلسطينية

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

بسبب إعلان | تطور مهم في أزمة كهربا مع الزمالك

اعتداء في بيت الأخت الكبيرة.. التحريات تكشف سرًا عن فضيحة شقة 16 بالعمرانية

موضوعات متعلقة

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

تكلفة منظومة النظافة المتكاملة.. الفقير يدفع 2 جنيه والغني 40 شهريا

النسخة الثالثة.. محلية النواب تكشف أسباب عدم صدور قانون التصالح

مصطفى بكري يستعرض 5 مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

مصطفى بكري موجها الشكر لحنفي جبالي: يصر على حضور الوزراء أسبوعيا للبرلمان

مصطفى بكرى يخرج عن شعوره على الهواء بسبب هؤلاء التجار

بكري : قرار زيادة المرتبات أحدث حالة من الارتياح بين موظفي الدولة

عضو لجنة تحكيم الدوم لمتسابق: تعمق وتخيل الموضوع الذى تقدمه

ترشيحاتنا

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

باكتساح.. أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية

ضرب وسبّ | تفاصيل مثيرة في مشاجرة آيتن عامر وطليقها

بالمليارات .. تقرير أممي صادم عن خسائر تركيا وسوريا بسبب الزلزال

البرلمان يقف مكتوفا الأيدي.. محلية النواب: اشتراطات البناء ليس لها علاقة بالتشريع

منتخب جامبيا يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب وكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافى .. فستان بسنت شوقى يثير ضجة على السوشيال ميديا

قبل رمضان .. طريقة عمل مخلل الجزر بوصفة سريعة

دراسة تحذر.. أمراض تصيب النساء بسبب الحمل والولادة في سن مبكرة

بتخس من غير سبب .. انتبه 21 مشكلة وراء فقدان الوزن بدون ريجيم

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ