محلية النواب : ملايين من طلبات التصالح لا تتطابق مع بنود قانون البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين.

وأضاف السجيني، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، هناك ملايين الطلبات التي لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء.

خصوصية في قانون التصالح

وأضاف السجينى أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية في قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة.

وتابع السجينى قائلا: "نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمراني وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى".