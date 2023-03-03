بالمليارات .. تقرير أممي صادم عن خسائر تركيا وسوريا بسبب الزلزال

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا الشهر الماضي تسببت في أضرار مادية تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا وتركيا، حسبما أفادت رويترز.

وذكر البنك في بيان له أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار تقدر بنحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا.

وقال جان كريستوف كاريه المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي :“تسببت هذه الخسائر في تفاقم الدمار والمعاناة والمشقة التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات”.

وأضاف كاريه أن “الكارثة ستؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو في سوريا”.

وذكر البنك أن محافظة حلب وحدها، هي أشد المحافظات تضررا إذ سجلت 45 % من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل.