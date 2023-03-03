في مناطق الزلزال المدمر.. تركيا تقرر إزالة 214 ألف مبنى بشكل فوري

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تحديد 214 ألفاً و608 مباني في مناطق ضربها الزلزال، للهدم الفوري.

وقال أردوغان، في كلمة باجتماع "درع المخاطر الوطنية" في إسطنبول، إن الأعداد النهائية للوحدات السكنية والمنازل الريفية المزمع إنشاؤها في مناطق الزلزال ستتضح قريباً مع انتهاء عمليات إزالة الأنقاض.

وأشار إلى حرص الحكومة خلال تشييد المباني الجديدة في مناطق الزلزال على مراعاة عوامل عدة أهمهما المتعلقة بالأرضية والظروف الجيولوجية.

وأكد أن مشروعات إعادة الإعمار ستكون أكثر أمناً ومقاومة للكوارث المحتملة.

وفي 6 فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.