عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم السبت 4-3- 2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء اليوم 30.72 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.72 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني: 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم أسعار الدولار الدولار اليوم السبت سعر الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

الممرضة الأمينة.. ياسمين تكتشف وجود 2مليون جنيه في حسابها بالخطأ.. شاهد كيف تصرفت؟

كلام فارغ.. فاروق الباز يوضح حقيقة انقسام قارة إفريقيا بسبب الزلازل

مصر وتوقعات الزلازل المرعبة.. فاروق الباز يفجر مفاجأة جديدة

100 آية في قيام الليل تجعلك من الذاكرين القانتين.. لا تغفلها

أصغر سيارة كهربائية في السعودية .. اعرف سعرها

شالها فورا .. ممنوع مرور الطلاب من أمام المكتب .. لافتة تثير الجدل بهندسة المنوفية .. ورد فعل قوي من رئيس الجامعة | القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ