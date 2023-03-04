أسعار الدولار اليوم السبت 4-3- 2023

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء اليوم 30.72 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.72 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني: 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.67 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع.