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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفت زميلتها الممرضة لعشيقها لترضيه.. فضيحة بدون صوت في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية

أحال  المحامي العام الأول جنوب الجيزة الكلية رجل وممرضة إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف زميلتها الممرضة  تبلغ من العمر ٢٤ عاما وهتك عرضها بالقوة في منطقة أطفيح.

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نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا بالتحايل المجني عليها  بأن استدرجها لمكان قاص (مسكنهما ) بزعم مرض المتهمة الأولي، قاصدين من ذلك إبعادها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن كبلاها بواسطة – أنشوطة - وحسر عنها المتهم الأول ملابسها عنوة واستطالت يده مواطن عفتها  كما سرقا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كبلاها وتعديا عليها ضربا أبان ارتكاب الوقائع فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء علي منقولاتها وقد ترك الإكراه أثر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي 

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كما اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن التقطا صوراً لها في مكان خاص (مسكنهم) بغير رضاها بهاتف محمول مملوك للمتهم الأول .و المتهم الثاني أحرز سلاحا أبيضا ( سكين، شفرة حلاقة ) بدون مسوغ قانوني كما أن المتهم الثاني أحرز أدوات (أنشوطة، خرطوم ، سلك) مما يستخدموا في الإعتداء علي الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

اطفيح أخبار الحوادث جريمة أطفيح هتك عرض حرمة الحياة الخاصة

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