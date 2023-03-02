نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة سائق التوك توك المتهم بهتك عرض طفلة عمرها ١٦ عاما بشقة شقيقتها رقم 16 بالعمرانية إلى محكمة الجنايات واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم.

نص اقوال المتهم

س/من كان برفقتك آنذاك ؟

ج/ كنت انا و الشاكية و اختها

س/ و هل من ثمة حوار دار بينك وبين أيا من سالفي الذكر ؟

ج / احنا قعدنا شوية و بعد كدة دخلنا انا و الشاكية الاوضة و عملت معاها علاقة و بعد كدة عملت علاقة مع اختها في نفس الاوضه وعلي نفس السرير

س/ ما مدة العلاقة بينك وبين المتهمة ؟

ج/ نصف ساعه

س/ ما قولك بأنك متهم بجعل الشاكية حامل ؟

ج/ محصلش واستحالة يحصل لاني مفضتش غشاء البكارة

س/ وهل من ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك و بين سالفة الذكر ؟

ج / لا

س/ما هي الأفعال التي قمت بها ؟

ج/ انا دخلت بيها الاوضة وقلعت هدومها وعملنا علاقة

و بعدين عملت علاقة مع اختها في نفس المكان ودفعت ١٠٠ جنيه ومشيت

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج