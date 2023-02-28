إحالة متهم بهتك عرض فتاة بالجيزة لمحكمة الجنايات.. تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة المتهم بهتك عرض طفلة عمرها ١٦ عاما إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كامله بغير قوة أو تهديد بأن أوهمها بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، وما أن ظفر بها حتي عاشرها معاشرة الأزواج.

شهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأن تحرياته السرية قد توصلت الي قيام المتهم بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج.

وأقر المتهم إبان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين أن غشاء البكارة لم يتأثر.