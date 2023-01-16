تفاصيل محاكمة المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع نجلتها: المتهم مارس معها الفاحشة.. المحامي : موكلي طفل سفاح وأوراقه مزورة

في محاكمة المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع نجلتها:

_ المحامي : المتهم طفل سفاح وأوراقه مزورة

_ نطالب بتعديل القيد و الوصف من سبق الإصرار إلى ضرب أفضى عن الموت

_ بطلان إجراءات النيابة العامة فى تفريغ التسجيلات للمكالمات و الفيديوهات



قضت هيئة محكمة جنايات الأحداث فى بورسعيد، على المتهم الحدث حسين محمد قاتل جارته مشرفة عمال بورسعيد بالاشتراك مع نجلتها خشية افتضاح أمرهم، بإيداع المتهم في مؤسسة رعاية عقابية.

وجاء حكم المحكمة بإيداع المتهم مؤسسة رعاية عقابية، على ما اقترفه من جرم نظرا لحداثة سنه دون تحديد مدة.



طالب المحامي محمد صفا عضو هيئة الدفاع عن مشرفة عمال بورسعيد التي قتلتها ابنتها وعشيقها الطفل البالغ من العمر ١٤ عاما، الكشف على المتهم لمعرفة سنه الحقيقي، وذلك خلال مرافعته في أولى جلسات المحاكمة في محكمة جنايات بورسعيد أمام المستشار السيد أبو السعود رئيس المحكمة.

وطالب محامي المجنى عليها مشرفة عمال بورسعيد بضم أوراق الدعوة ضد المتهم حسين محمد فهمي لمحكمة جنايات بورسعيد كونه ليس طفل وهناك تزوير في أوراقه.

وأكد محامي مشرفة عمال بورسعيد أن المتهم طفل سفاح، ومسجل بعد ما تم ولادته، وأوراقه مزورة، وبالتالي فعمره أكبر من الرقم القومي.

سن المتهم غير حقيقي



وقال المحامي في مرافعته: "هناك قضية نسب المتهم سنه ليس حقيقي، لذلك أطالب باستخراج التصريح باستخراج صورة من وثيقة زواج والد ووالدة المتهم ومقارنة عمره بتاريخ الزواج، وهل هو زواج رسمي أم لا.



كما طالب محامي مشرفة عمال بورسعيد بعمل تحليل بصمة وراثية للقاتل، للتأكد أنه ابن زواج طبيعي، أم طفل سفاح، مؤكدا أن القاتل ليس طفلا.

وكانت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، قد أحالت أمس السبت، حكمها على نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.

وحددت هيئة محكمة جنايات بورسعيد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم فى القضية عقب ورود رأي مفتي الديار المصرية.

طالب عبد الله البلتاجى محامى المتهم بقتل والدة عشيقته مشرفة عمال بورسعيد عقب انتدابه من قبل هيئة محكمة الأحداث عقب تنحى محامى المتهم الأصيل مينا نصر بتعديل القيد و الوصف من سبق الإصرار إلى ضرب أفضى عن الموت.

ودفع محامى قاتل مشرفة عمال بورسعيد المنتدب ببطلان إجراءات النيابة العامة فى تفريغ التسجيلات للمكالمات و الفيديوهات دون الحصول على قرار قاضي التحقيقات.



وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله موضح أن الجاني الرئيسي هو الفتاة و المخطط الرئيسي للقضية وهى التى استدرجت المتهم واوقعته فى الشرك وسهلت له دخول المنزل لمعاشرتها والقتل أمها غير مبالية بأى توابع أو نتائج.

كانت محكمة جنايات بورسعيد نظرت قضية مقتل داليا الحوشي مشرفة عمال بورسعيد على يد نجلهتا بالتعاون مع جارها عشيقها الطفل أمس السبت.

واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى مرافعة النيابة العامة والتى أسردت كافة تفاصيل القضية وشملت مرافعتها كافة أدلة الثبوت والاتهام والاعتراف التفصيلي للمتهمين.



كما استمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد الي مرافعة المستشارة هايدى فضالي للدفاع عن المتهمة نورهان خليل نجلة مشرفة عمال بورسعيد وحاولت الدفع بوقوع المتهمة تحت التأثير للمتهم الثانى.

وطالبت دفاع المتهمة هيئة المحكمة بعدم السماح لمحامي أشقاء المجني عليها مشرفة عمال بورسعيد بالحضور كونهم مدعين بالحق المدنى.