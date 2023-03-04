مبروك ياحبيبي.. صلاح عبدالله يهنىء أشرف زكي بعد فوزه في الانتخابات

حرص الفنان صلاح عبد الله على تهنئة الدكتور أشرف زكي بفوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية بعد حصوله على 916 صوتا بفارق عدد كبير عن أقرب منافسيه.



وكتب صلاح عبدالله على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: مبروك ياحبيبي لك ولمجلسك ولنا جميعا ونجاحك باكتساح أكبر دليل على وعي الأعضاء بكل ما قدمته للنقابة.





صلاح عبدالله يتعرض لنزلة برد شديدة

وكشف الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه الفترة الأخيرة لأزمة صحية نتيجة التقلبات الجوية أدت إلى إصابته بنزلة برد شديدة.





وفور إعلان صلاح عبدالله عن أزمته الصحية انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره وعدد كبير من أصدقائه المقربين، متمنين له الشفاء العاجل.





صلاح عبدالله يشارك فى حضرة العمدة

ويشارك الفنان صلاح عبدالله فى موسم رمضان القادم بمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي ومن إنتاج شركة فنون مصر.





أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومن إخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.