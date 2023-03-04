عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الوداع.. يوري مرقدي يعود من الاعتزال ويحيى آخر حفلاته بمصر

مريم أمين ويوري مرقدي
مريم أمين ويوري مرقدي

أحيا مساء أمس الجمعة الفنان يوري مرقدي آخر حفل له فى مشواره الفني كما أعلنت الإعلامية مريم أمين.

ونشرت مريم أمين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور جمعتها بـ يوري مرقدي فى كواليس حفلته مساء أمس الجمعة وعلقت عليها قائلة: مش قادرة أقول قد أيه كبيرة عندي أنك وانت بتعمل أخر حفل ليك تكون حريص على أنى أكون موجودة.

 

مريم أمين

مريم أمين تدعم يوري مرقدي 

 

يوري مرقدي

وتابعت: أنت كنت ومازلت حالة حلوة ومحدش شبهك وانت مش شبه حد حققت نجاح وشهرة ودلوقتي بتبدأ صفحة جديدة.

وأضافت: ربنا معاك ويوفقك وتكون دايما بتعمل اللى يبسطم ويفرح قلبك.

 

يوري مرقدي يحيى حفل الوداع

وكان يوري مرقدي قد أعلن منذ عدة أيام أنه سوف يحيى حفلا غنائيا أطلق عليه حفل الوداع وهي أخر حفل فى مشواره الفني، يقدم من خلالها العديد من أغانيه، وهي التى أقميت مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.

 

يوري مرقدي يعتزل الفن

وكان  المطرب اللبنانى يورى مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، وذلك عبر حسابه الرسمى بتطبيق انستجرام. وكتب يورى مرقدي: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.

يوري مرقدي الفنان يوري مرقدي الإعلامية مريم أمين مريم أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة .. إعلان صادم من الأرصاد

شاهد.. رد فعل زوجة نجم الأهلي بعد عودته للقائمة أمام القطن

موضوعات متعلقة

شيكو ينشر أول بوستر لفيلمه الجديد ابن الحاج أحمد

مبروك ياحبيبي.. صلاح عبدالله يهنىء أشرف زكي بعد فوزه في الانتخابات

أقوى حضور جماهيري.. تامر حسني يتألق وسط الالاف من جمهوره بجامعة عين شمس

بعد نجاح مسرحية ميمو.. هنا شيحة تؤدي مناسك العمر قبل مغادرتها السعودية

بعد إصابته بجلطة.. عبد الله مشرف فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية

عملة نادرة و1000 حمدالله على السلامة الأبرز.. مسلسلات تستكمل التصوير في رمضان

هنادي مهنا تجسد شخصية ممثلة جديدة في كشف مستعجل

بدء التصويت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية وأشرف زكي أول الحاضرين

ترشيحاتنا

البيض نزل 30 جنيه والفراخ بـ 68.. مفاجآت سارة للمواطنين في أسعار الدواجن

نجم الأهلي السابق: لاعيبة الزمالك لا تتحمل المسئولية.. وهذه نصيحتي لـ فيريرا

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

7 محترفين مرشحين لـ قائمة المنتخب.. ووجه جديد من الأهلي

الوداع.. يوري مرقدي يعود من الاعتزال ويحيى آخر حفلاته بمصر

خطفت زميلتها الممرضة لعشيقها لترضيه.. فضيحة بدون صوت في أطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ