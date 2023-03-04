الوداع.. يوري مرقدي يعود من الاعتزال ويحيى آخر حفلاته بمصر

أحيا مساء أمس الجمعة الفنان يوري مرقدي آخر حفل له فى مشواره الفني كما أعلنت الإعلامية مريم أمين.



ونشرت مريم أمين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صور جمعتها بـ يوري مرقدي فى كواليس حفلته مساء أمس الجمعة وعلقت عليها قائلة: مش قادرة أقول قد أيه كبيرة عندي أنك وانت بتعمل أخر حفل ليك تكون حريص على أنى أكون موجودة.





مريم أمين

مريم أمين تدعم يوري مرقدي





يوري مرقدي

وتابعت: أنت كنت ومازلت حالة حلوة ومحدش شبهك وانت مش شبه حد حققت نجاح وشهرة ودلوقتي بتبدأ صفحة جديدة.



وأضافت: ربنا معاك ويوفقك وتكون دايما بتعمل اللى يبسطم ويفرح قلبك.

يوري مرقدي يحيى حفل الوداع

وكان يوري مرقدي قد أعلن منذ عدة أيام أنه سوف يحيى حفلا غنائيا أطلق عليه حفل الوداع وهي أخر حفل فى مشواره الفني، يقدم من خلالها العديد من أغانيه، وهي التى أقميت مساء أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.





يوري مرقدي يعتزل الفن

وكان المطرب اللبنانى يورى مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، وذلك عبر حسابه الرسمى بتطبيق انستجرام. وكتب يورى مرقدي: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.