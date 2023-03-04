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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: لاعيبة الزمالك لا تتحمل المسئولية.. وهذه نصيحتي لـ فيريرا

صدى البلد

أكد شهاب الدين أحمد نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك لا تتحمل المسؤولية خلال الفترة الأخيرة.


قال شهاب الدين في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعيبة الزمالك لم تشعر بالمسؤولية، ولا يوجد استقرار داخل الفريق وهذا أثر سلبا" 


أضاف: "الإعلام يُضخم في اللاعبين بطريقة غريبة، خاصة في الأهلي أو الزمالك" 


وواصل: "ممكن ناصر منسي هو اللي يفوق سيف الجزيري من خلال الدفع بناصر منسي أساسي لازم فيريرا يستعين بالصفقات الجديدة بصورة أكبر من كدة" 


واختتم: "شبانة وبلحاج وناصر منسي لازم الصفقات دي تلعب، والزمالك عنده نواقص كتير، ورحيل إمام عاشور أثر سلبا"
 

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