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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراخيص لشركات محظورة| وثيقة تكشف صفقات بقيمة 23 مليار دولار لإدارة بايدن

وثيقة تكشف صفقات
وثيقة تكشف صفقات بقيمة 23 مليار دولار لإدارة بايدن

ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أمريكية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.


وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير ومارس 2022 وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.


وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، هذه الأرقام يوم الجمعة.

ووصف ماكول في بيان، هذه الموافقات بأنها "غير مقبولة"، وقال إن "هذه التكنولوجيا الأمريكية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني".

ودافعت وزارة التجارة عن هذه القرارات.

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان، إنه "تمت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي".

وأوضح البيان أن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات.

وطبقا لبيانات حصلت عليها "رويترز" في البداية ونشرها ماكول في أكتوبر عام 2021، فقد حصل موردون لشركة هواوي الصينية على 113 ترخيصا بقيمة 61 مليار دولار، كما تم منح 188 رخصة أخرى بقيمة 42 مليار دولار تقريبا للشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر 2020 ونيسان2021.

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