عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 مارس.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاضا طفيفا فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار في الأسواق الجملة كالتالي .

الطماطم تسجل 6 جنيه للكيلو

البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو

البصل 11 جنيها للكيلو

الكوسة 7.5 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 12 جنيها للكيلو

البازنجان 9 جنيهات للكيلو

الملوخية 6 جنيهات للكيلو

الخيار 7 جنيهات للكيلو

البرتقال 5 جنيهات للكيلو

الجوافة 12 جنيهات للكيلو

الفراولة 15جنيها للكيلو

الموز 9 جنيها للكيلو