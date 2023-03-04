عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4 مارس.
وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاضا طفيفا فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار في الأسواق الجملة كالتالي .
الطماطم تسجل 6 جنيه للكيلو
البطاطس 5.5 جنيهات للكيلو
البصل 11 جنيها للكيلو
الكوسة 7.5 جنيهات للكيلو
فلفل رومي 12 جنيها للكيلو
البازنجان 9 جنيهات للكيلو
الملوخية 6 جنيهات للكيلو
الخيار 7 جنيهات للكيلو
البرتقال 5 جنيهات للكيلو
الجوافة 12 جنيهات للكيلو
الفراولة 15جنيها للكيلو
الموز 9 جنيها للكيلو