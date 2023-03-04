صحف الإمارات| دولة أوروبية تنقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس.. و3867 هزة أرضية تضرب سوريا خلال شهر

صحف الإمارات:

ألمانيا تريد دبابات ليوبارد السويسرية

90 يوماً بدون عمل مدة تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة للإمارات

‏‎سلطان النيادي يتحدث من محطة الفضاء الدولية



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الإمارات اليوم نبأ نقل المجر ستنقل سفارتها إلى القدس الشهر المقبل، على ما يبدو في لفتة خاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من نظيره المجري فيكتور أوربان.

ونقلت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن هذه الخطوة في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤولون أن تفاصيل هذا القرار جرت خلال محادثات مكثفة أقيمت مؤخرا بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظير المجري بيتر زيجارتو.

ومن شأن الخطوة أن تجعل المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة لها في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وربطت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة برغبة أوربان في مساعدة نتنياهو، ومنحه إنجازا دبلوماسيا في ظل مواجهته لأزمة سياسية داخلية بسبب خطط حكومته المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو يتمتع بعلاقات وثيقة مع أوربان منذ فترة طويلة، وازدادت بعد عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للسلطة بعد انتخابات نوفمبر الماضي.

وستلتحق بذلك المجر بدول أخرى من بينها الولايات المتحدة التي كانت قد فتحت سفارة في القدس في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية القدس عاصمة غير قابلة للتقسيم، رغم أن ذلك غير معترف به دوليا. ويقول الفلسطينيون إن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطينية في المستقبل.

كما أشارت الصحيفة ذاتها؛ اعلان المركز الوطني للزلازل في سورية، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أشار المركز في بيانه، إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدّتها 2 إلى 3 درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من 3 إلى 4 درجات، و378 هزة شدتها من 4 إلى 5 درجات، و33 هزة شدتها من 5 إلى 6 درجات، و4 هزات شدّتها أكثر من 6 درجات على مقياس ريختر، إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتا إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من 2 درجة على مقياس ريختر.

هذا وبيّن المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يوما من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ 6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.

ولفتت الصحيفة الي؛ اندلاع اشتباكات الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية حادث تصادم قطارين في اليونان في وقت سابق من الأسبوع تسبب في عشرات الوفيات.

وألقى شبان في وسط أثينا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بوابل من الغاز المسيل للدموع.

بينما اهتمت صحيفة الخليج الإماراتية؛ بما كشفه طبيب البيت الأبيض، الجمعة، عن خضوع الرئيس جو بايدن، إلى جراحة الشهر الماضي، لإزالة ورم جلدي سرطاني صغير.



وقال كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض في بيان له، أن بايدن خضع لجراحة في صدره لإزالة ورم جلدي، عرفه باسم «سرطان الخلايا القاعدية»، وهو شكل شائع من سرطان الجلد، مضيفًا أنه لا توجد حاجة إلى مزيد من العلاج.



وتابع أوكونور: «تمت إزالة جميع الأنسجة السرطانية بنجاح». وأوضح الطبيب أن موقع الجراحة في صدر بايدن «شُفي جيداً» وسيواصل الرئيس فحوصات الجلد المنتظمة كجزء من خطته الصحية الروتينية.



وأوضح أوكونور أن هذا النوع من الأورام السرطانية لا تميل إلى الانتشار مثل السرطانات الأخرى، لكن يمكن أن يكبروا، وهذا هو سبب إزالتها. وتعد الخلايا القاعدية من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، والتي يسهل علاجها، خاصةً عند اكتشافها مبكراً.

وأشارت الصحيفة الإماراتية الي طلب ألمانيا من سويسرا الإذن لتسليم مجموعة الأسلحة الألمانية «راينميتال» Rheinmetall دبابات ليوبارد سويسرية قديمة، مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا، وفقاً لوزارة الدفاع السويسرية.



وفي رسالة بتاريخ 23 فبراير ، طلب وزيرا الدفاع والاقتصاد الألمانيين، بوريس بيستوريوس وروبرت هابيك، من وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد «الموافقة» على تسليم راينميتال دبابات «ليوبارد2» القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «بليك»، الجمعة.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع رداً على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي: «سنكون سعداء لو تفكر سويسرا في تسليم الدبابات الخارجة عن الخدمة». ولم يحدد عدد الدبابات التي تريد مجموعة راينميتال الحصول عليها.

وبما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن تتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.

وأوضحت أن بقاء هذه الدبابات «في ألمانيا أو مع شركاء في «الناتو» والاتحاد الأوروبي سيكون مضموناً»، لسد الثغرات الناتجة عن تسليم دبابات «ليوبارد2» التي تنازلت عنها هذه الدول لأوكرانيا، ولتحسين توريد قطع الغيار.

ومنذ سنوات، يقوم الجيش السويسري بتخزين 96 دبابة «ليوبارد2»، ويتم اختبارها بانتظام، ولكن لم يتم تحديثها. ويملك الجيش السويسري 134 دبابة «ليوبارد2» في الخدمة.

كما لفتت إلى تصريحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأن تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة، تمنح للأجنبي من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً وتتيح لحاملها دخول دولة الإمارات لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة فقط.

وحددت الهيئة شرطين للحصول على تلك التأشيرة لمواطني الدول المجاورة والذين يقطنون المناطق الحدودية المجاورة، وهما: «أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطناً فيها، وأن لا يكون من فئة العمال أو من فئة المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته».



وأكدت «الهوية والجنسية»، أنه في جميع الأحوال لا يسمح لحامل تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة بالعمل في دولة الإمارات بأجر أو بغير أجر، لافتة إلى أن هناك 3 مستندات مطلوبة للحصول على تلك التأشيرة تشمل «صورة عن جواز أو وثيقة السفر المعتمدة، وصورة شخصية وأصل الإقامة أو بطاقة مقيم سارية الصلاحية في المناطق الحدودية المجاورة للدولة.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية؛ سلطت الضوء علي زيارة وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة في وزارة الدفاع برئاسة العميد ركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة والأركان المشتركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وكان في استقبال الوفد المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي.

وأكد مدير إدارة الدوريات الخاصة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع في التأهيل والتدريب وإشراك المنتسبين بدورات القيادات التي تنفذها كلية القيادة والأركان المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية.

وأشارت الي تصريحات ‏‎سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية: "الحمد لله وصلنا وشكراً لأمي وأبوي وعائلتي وقيادتنا الرشيدة، الإمارات تخطو خطوات جبارة تتبعها خطوات أكبر في المستقبل".