صحف السعودية| أدنوك للغاز تجمع 2.5 مليار دولار.. أمانة جازان تنفذ 11 ألف جولة رقابية خلال شهر ..إزالة تعديات على 2.2 مليون متر أراض حكومية بجدة



أمانة جازان تنفذ 11240 جولة خلال شهر فبراير الماضي

الأرصاد السعودية : السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

إزالة 2.2 مليون متر تعديات على أراضي بجدة

أدنوك للغاز تجمع 2.5 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام

تناولت صحيفة المدينة السعودية عدة موضوعات أهمها تطبيق وتنفيذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية خلال شهر فبراير الماضي، بمشاركة الجهات الأمنية على المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات، للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 3707 جولات رقابية صحية، و 1422 جولة رقابية على المباني، و 3404 جولات رقابية على الأسواق، و 1542 جولة رقابية على التشوه البصري، و 1146 جولة رقابية على الحفريات، و 19 جولة رقابية على السكن الجماعي.

وأكدت استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة الرياض السعودية اليوم الجمعة، توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم، ومتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومتوسط الموج إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، قرار بإزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضي حكومية بجدة.

استعادت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة جدة أراضي حكومية على مساحة 2,212,247 متراً مربعاً خلال الشهر الماضي.

ورصدت اللجنة في ذات الفترة 42 مخالفة، ونفذت 12 عملية إزالة لتعديات مخالفة في مواقع عدة.

كما نشرت صحيفة عاجل السعودية عن جمع شركة أدنوك للغاز تجمع 2.5 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام حيث جمعت نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من بيع حصة نسبتها 5 في المائة في أعمالها في مجال الغاز عبر طرح عام أولي فاق الاكتتاب من قبل مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.

وباعت الشركة أكثر من 3.8 مليار سهم، إذ جذب الاكتتاب العام طلباً قوياً من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين حققوا طلبات شراء تزيد عن 124 مليار دولار. وقالت الشركة يوم الجمعة إن الاكتتاب تجاوز نحو 50 مرة.

تم تحديد السعر النهائي للعرض نحو نهاية أعلى من 2.37 درهم من النطاق المعلن عنه سابقًا من 2.25 درهم إلى 2.43 درهم للسهم، ما يعني أن قيمة حقوق الملكية للشركة تبلغ حوالي 50 مليار دولار.