واقعة صادمة.. عراقي يتحرش بأطفاله ويجبرهم على التسول وبيان عاجل من الشرطة

أعلنت قيادة شرطة الديوانية بالعراق ، السبت، إنقاذ طفلين من تعنيف والدهم واجبارهم على التسول فضلا عن قيامه بالتحرش الجنسي بهم.





وقالت القيادة في بيان لها : تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في الديوانية بامرة المقدم عباس بردان وعدد آخر من المنتسبين، من انقاذ طفلين من التعنيف على يد والدهم واجبارهم على التسول فضلا عن قيامه بالتحرش الجنسي بهم".



وذكرت كذا قائلة "وبعد الاتصال الهاتفي على الخط الساخن وعلى الفور سارعت مفارز الشرطة العراقية المجتمعية بالانتقال إلى منزلهم في منطقة ال بوجاسم ، فيما تم ارسال الأطفال إلى قسم شرطة الأسرة والطفل بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم كافة انواع الدعم النفسي للأطفال".

