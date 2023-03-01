العراق.. قرار عاجل بشأن محافظة كركوك

اعتماد اللغة التركمانية..

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي قرارا عاجلا بشأن محافظة كركوك حيث وجه باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وفي تصريحات له؛ أكد باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن حكومة السوداني تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ.

وذكر العوادي أن ذلك القرار يأتي استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام ٢٠١٤، ووفقاً للمادة ٩ من القانون، التي تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية).