أعلن مصدر أمني عراقي اليوم /الأربعاء/ مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش في محافظة كركوك.
وقال المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن دورية تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش على الطريق الحولي - السليمانية في محافظة كركوك؛ ما أسفر عن مقتل ضابط وفرد أمن.
وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ ضبط مخزن للمتفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
العراق: مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم لمسلحين قرب نقطة تفتيش في كركوك
أعلن مصدر أمني عراقي اليوم /الأربعاء/ مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش في محافظة كركوك.