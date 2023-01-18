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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم لمسلحين قرب نقطة تفتيش في كركوك

صدى البلد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم /الأربعاء/ مقتل ضابط وفرد أمن جراء هجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش في محافظة كركوك.
وقال المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن دورية تابعة للشرطة تعرضت لهجوم من قبل مسلحين مجهولين قرب نقطة تفتيش على الطريق الحولي - السليمانية في محافظة كركوك؛ ما أسفر عن مقتل ضابط وفرد أمن.
وكانت وكالة الاستخبارات العراقية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ ضبط مخزن للمتفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.
 

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