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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات وإيطاليا يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ، رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني التي تقوم بزيارة إلى الدولة تستغرق يومين.

وخلال اللقاء، رحب خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - برئيسة الوزراء في زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى أمن الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، والتنمية المستدامة إضافة إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي يوليها البلدان اهتماماً مشتركاً.

كما استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين في هذا السياق أن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية. 

فيما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتسريع وتيرة التطور في العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( كوب 28 ) الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال هذا العام.

وبين  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا عميقة وتجمع بينهما شراكات قوية ومهمة، مشيرا إلى حرص الإمارات على تطويرها وتنميتها يما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

وأكد أن دولة الإمارات تدعم السلام والتعاون وتسوية الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكداً استعدادها التام للتعاون مع إيطاليا الصديقة في هذا المجال وفي كل ما يحقق الاستقرار والتنمية سواء في المنطقة أو في العالم.

وذكر رئيس الامارات : إن الإمارات ستستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28" نهاية العام الجاري، وأتطلع إلى مشاركة إيطالية فاعلة ومؤثرة خاصة أن لدى إيطاليا اهتماماً كبيراً بقضية التغير المناخي وتسعى للوصول إلى الحياد المناخي في 2050، وهو التاريخ نفسه الذي حددته دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء إيطاليا حرص بلدها على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات لما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في العالم أجمع، مشيرة إلى توافق رؤى البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة في ما يتعلق بحل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والحوار والتفاوض؛ وقالت إن الإمارات تعد شريكاً مهماً لإيطاليا على مختلف المستويات.
 

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