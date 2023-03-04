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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرصد الإمارات: تسجيل زلزال بقوة 6.7 ريختر في نيوزيلندا

زلزال - أرشيفي
زلزال - أرشيفي

أفادت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالإمارات التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد"، تسجيل زلزال بقوة 6.7 درجة – ريختر في نيوزيلندا الساعة 10:41، اليوم السبت 4 مارس، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ورصدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، هزة ارتدادية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في ولاية أديامان.

من ناحية أخرى، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، اليوم السبت، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة ضربت المناطق الحدودية (التركية - السورية).

وقال المركز الأوروبي - حسبما أفادت قناة “الحرة” الأمريكية - إن الزلزال وقع فجر اليوم، السبت، على الساعة 3:03 بتوقيت جرينيتش.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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