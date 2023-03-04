عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

انتبهوا زلزال خطير|
انتبهوا زلزال خطير| العالم الهولندي يحذر من كوارث وشيكة

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، العالم مجدداً، من كوارث قد تأتي قريباً ضمن سلسلة التوقعات المرعبة التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر.

وغرّد العالم الهولندي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كاشفاً للناس أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن تلك التقلّبات جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل.

وتابع قائلاً: "كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط في حالة تأهب".

وكانت توقعات هذا العالم أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).

كما حذر مدير معهد أبحاث الزلازل بمرصد قنديلي في تركيا، هالوك أوزنر، أمس الجمعة، من زلزال عنيف متوقع تصل قوته لأكثر من 7 درجة على مقياس ريختر قد يضرب منطقة مرمرة في أي لحظة.

وأوضح أنه: "يمكن أن يحدث زلزال أعلى من 7 درجات علي مقياس ريختر في أي لحظة في منطقة مرمرة، متى سيحدث؟ لا أحد يعرف، عملنا كمجتمع لعلوم الأرض على المدى المتوسط ​​والطويل"، حسبما أفادت "تركيا الآن".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتياطي الفيدرالي: سنواصل رفع الفائدة على الدولار لمحاربة التضخم

غدا أول الأيام البيض في شعبان.. اعرف فضل صيامها وثوابها

الأسعار الجديدة لـ موديلات فيات 2023 في مصر

مرصد الإمارات: تسجيل زلزال بقوة 6.7 ريختر في نيوزيلندا

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية مارس الجاري.. تفاصيل

الأهلي يستدرج القطن الكاميروني لإحياء آماله في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تنذر الإصابة بـ جلطة في المعدة| أحذر

بالجلد الأسود...ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

فيديو

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ