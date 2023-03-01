العالم الهولندي هوجربيتس: زلازل قوية تضرب العالم في الأسبوع الأول من مارس..تفاصيل

كشفت فضائية “سكاي نيوز عربية”، عن أهم توقعات خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس بأن هناك زلازل قوية خلال الشهر الحالي في عدد من مناطق العالم، مشيرا إلى ان الزلزال سيكون في الأسبوع الأول من مارس، وسيكون حرجا وخطيرا للغاية.

وأكد عالم الزلازل الهولندي، أنه يمكن أن يكون هناك زلازل كبيرة، بقوة قد تصل إلى أكثر من 7 و 8 درجات على مقياس ريختر، مؤكدا أنه اذا نظرنا إلى تقلبات الغلاف الجوي يمكن ان نأخذ فكرة عن مكان حدوث هذا الزلزال.

تحديد المكان

وتابع أن الغلاف الجوي لن يكون مثاليا في تحديد المكان، ولكنه قد يكون مؤشرا هاما، وقد كان لدينا بعض التقلبات في الـ 25 من الشهر .

المكان الأول المتوقع لحدوث الزلزال هو الاحل الغربي لأمريكا الشمالية، وخندق كرمانيك، ولكن هذه التقلبات كانت غامضة ولم تكن مقنعة للغاية.

غرب المحيط الهادئ

كان هناك تذبذب أكثر وضوحا غرب المحيط الهادئ مرة أخرى من جزر كوريل واليابان في الشمال إلى الفلبين أيضا وربما جزيرة سولاونسي وجزيرة هالما هيرا وربما حتى أندونيسيا في بحر باندا .