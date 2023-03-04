عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 192 محضرا تموينيا وضبط طن أرز مجهول المصدر

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم السبت ، عن تحرير 192 محضر تمويني بإجمالي مضبوطات طن أرز مصري حر 
و 200 كيلو مجهول المصدر ، 13 شيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها بالسوق السوداء .

وأوضح محافظ المنوفية، أن المحاضر تضمنت تحرير 71 محضر مخالفات مخابز و121 محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات .

أورمان المنوفية: تنظيم 8 قوافل طبية للعلاج وتسليم 13 كشكا للأسر الأولى بالرعاية

شالها فورا.. "ممنوع المرور أمام المكتب" قصة لافتة أثارت الجدل بهندسة المنوفية| ورد فعل قوي

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة ، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة لتجارة السلع الغذائية بناحية طوخ دلكة مركز تلا لحيازته كمية قدرها  طن أرز مصري حر و200 كيلو مجهول المصدر ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي .

وتابع: فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية الحي الغربي بشبين الكوم لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف التربح وبقصد بيعها بالسوق السوداء .

وأكد محافظ المنوفية، علي إستمرار مرور لجان المتابعة علي كافة المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار ، مشيراً  أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

مجهول المصدر محافظ المنوفية المنوفية وزارة التموين الأجهزة الرقابية محضر تمويني السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

8 % بخلاف الزيادة الاستثنائية.. قيمة علاوة أبريل والمستفيدون منها

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

سيناريوهات جديدة.. ابن الزعيم يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ عادل إمام

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

كاف يوقع عقوبات قاسية على الهلال بسبب الأهلي .. تفاصيل

بعد رحيل فيريرا.. التفاوض مع مدير فني سويسري وإيطالي لنادي الزمالك

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

جريمة بشعة.. أردني يطعن زوجته و3 من أقاربها

موعد الأيام البيض وفضل صيام النصف من شعبان .. اغتنموها في هذه التوقيتات

فرنسا تترقب مظاهرات غير مسبوقة لـ شل حركة البلاد

أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة والموظفين بعد زيادات المرتبات| الحكومة توضح بالأرقام

مطالب بتحقيق عاجل.. أنباء عن تسمم فتيات بمدارس إيرانية وبريطانيا تتدخل

تباع في محل أنتيكات.. منى زكي تفقد شيء ثمين يخصها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون| احترس

فستان يكشف عن تاتو.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة وجذابة.. شاهد

بلقيس فتحي تخطف أنظار متابعها خلال إحيائها فرح بجدة

من غير فلوس.. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

كن متأهبا.. عالم هولندي يتوقع حدوث زلزال مدمر خلال الساعات القادمة.. فيديوجراف

نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

فى 24 ساعة .. أحمد مكى يحقق 2 مليون مشاهدة بأغنية ولعانة

فاروق الباز يرد على إمكانية حدوث زلزال وتسونامي في مصر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ