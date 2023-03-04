محافظ المنوفية: تحرير 192 محضرا تموينيا وضبط طن أرز مجهول المصدر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم السبت ، عن تحرير 192 محضر تمويني بإجمالي مضبوطات طن أرز مصري حر

و 200 كيلو مجهول المصدر ، 13 شيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها بالسوق السوداء .

وأوضح محافظ المنوفية، أن المحاضر تضمنت تحرير 71 محضر مخالفات مخابز و121 محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات .

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة ، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة لتجارة السلع الغذائية بناحية طوخ دلكة مركز تلا لحيازته كمية قدرها طن أرز مصري حر و200 كيلو مجهول المصدر ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي .

وتابع: فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية الحي الغربي بشبين الكوم لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف التربح وبقصد بيعها بالسوق السوداء .

وأكد محافظ المنوفية، علي إستمرار مرور لجان المتابعة علي كافة المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار ، مشيراً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.