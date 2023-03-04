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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاتفيا: تسليم طائرات مقاتلة إلى حكومة كييف «مسألة وقت»

زيلينسكي
زيلينسكي

قال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورز كريجانيس كارينش، اليوم السبت، إن تسليم طائرات مقاتلة إلى حكومة كييف من قبل دول الغرب هي "مسألة وقت".
 

وأضاف “كارينش” في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قائلا "إن توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هي "مسألة وقت"، ولا أفهم لماذا لا يجب على الغرب تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة".
 

وتابع: "إذا كانت أوكرانيا بحاجة إلى طائرات مقاتلة، فيجب أن تحصل عليها، وإن لاتفيا كانت ستسلم دبابات وطائرات مقاتلة إلى كييف لو كانت بحوزتها.
 

واستطرد: "يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي إذا تم استيفاء جميع شروط الانضمام، ويجب أن تبدأ المفاوضات حول هذه القضية في أقرب وقت ممكن حتى أثناء المعارك، وأن تصبح أيضا عضوا في الناتو".

وأرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدفها "حماية الناس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

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