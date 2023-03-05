بإطلالة ملفتة.. هيفاء وهبي تثير الجدل عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هيفاء في الصورة بإطلالة كلاسيك، مرتدية جيب قصيرة وجاكت بنفس اللون الوري، ومعتمدة هلي الميكب الصاخب الذي أبرز جمال وجهها.

طرحت شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، الإعلان التشويقى الأول لفيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، تمهيداً لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل 2023، حيث بدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية للفيلم مبكراً، وتستعد لطرح البرومو خلال الفترة المقبلة، كما طرحت البوستر الدعائى للفيلم.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.