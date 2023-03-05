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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد بقوة 3.8 درجة في سوريا.. تفاصيل

زلزال
زلزال

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وقوع هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، بشمال مدينة تدمر.

وحسب الوكالة السورية، قال المركز الوطني للزلازل إن هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر وعمق 16 كم ضربت خلال الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي غرب تدمر، حيث تبعد مسافة 56 كم  عن المدينة.

وكان المركز الوطني للزلازل بسوريا أفاد أمس السبت، بأن محطات الرصد الزلزالي خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت 50 هزة ضعيفة بقدرة أقل من 4 درجات.

وتوزعت  الهزات الأرضية بسوريا الي  30 هزة في لواء اسكندرون و 2 على بعد 50 كم من شاطئ اللاذقية بقدر 3 و 2.7 واحد شمال شرقها 1.7و 3 هزات غرب تدمر على بعد 49 و 53 كم بقدور 3 ،3، 2.6

كما شهدت  جنوب شرق حلب 68 كم هزة أرضية بقدر 2.6 وكذا هزة جنوب شرق ادلب بـ 49 كم بقدر 1.6 بجانب 11 هزة في البر التركي وهزة واحدة في عرض البحر.

وأشار المركز إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى 3 مارس بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.

يأتي ذلك بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، حيث أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

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