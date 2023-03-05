ناقد رياضي إماراتي: الأهلي ليس كالسابق.. وأرسنال يسير نحو لقب البريميرليج

قال عادل الحمادي، الناقد الرياضي الإماراتي، إن أرسنال يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لافتًا إلى أن مانشستر سيتي صاحب الخبرة في البطولة سيطارد "المدفعجية"، وقد تشهد البطولة مفاجآت لصالح "السيتي".

وأضاف الحمادي، في تصريحات لبرنامج "صباح جديد" الذي تقدمه الإعلامية آية الكفوري، بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل الذي يحتل أحد المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، يعطيه دفعة معنوية قوية من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

وعن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، فقال الحمادي: "تاريخيًا هي كلاسيكو بين الفريقين على الرغم من تراجع نتائج ليفربول هذا الموسم، لكن يونايتد أصبح أحد أطراف المنافسة في البريميرليج وأوروبا إذ أقصى برشلونة من الدوري الأوروبي، ما سيجعله أعلى معنويًا لكن تظل مباراة قمة ولطالما كانت بمستوى كبير".

وحول فوز الأهلي على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا: "الأهلي الآن يلعب في البطولة بخبرة السنوات، لكنه ليس الأهلي أيام زمان، الذي ما كان دائمًا في مقدمة المجموعة بفارق كبير، هو الآن في المرتبة الثالثة بعد ثلاث جولات، لكن الأمل يكمن في خبرته التي قد تجعله قادرًا على التأهل، ويريد التركيز في البطولة لذلك فضل عدم المشاركة في البطولة العربية ليستعيد الأحمر مكانته على مستوى القارة".

وعن أداء كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي، قال: "لا أحد يختلف على مستوى رونالدو، هو على القمة من 15 عامًا، رغم أنه أصبح سنه 38 عامًا إلا أنه لا يزال شابًا بلياقته ورغبة القوية في تحطيم الأرقام، وتألقه ليس لأن الدوري السعودي ضعيف لكنها بطولة قوية وكل نادٍ يمتلك 7 أجانب في الفريق ما يخلق المنافسة".