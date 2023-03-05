نبيل معلول يوجه رسالة لجماهير الترجي قبل مواجهة الزمالك

وجه نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، رسالة لجماهير ناديه قبل مواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب نبيل معلول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لطالما كانت جماهيرنا الاستثناء الذي يدعم فريقنا في السراء والضراء، في تونس وخارجها، والأكيد أنها ستتواجد في مصر لتشجيعنا في مباراتنا أمام الزمالك ليلة الثلاثاء إن شاء الله".



أضاف:" وفي نفس الإطار، دعوة لجماهيرنا العظيمة التي تحولت لمصر أو تقيم فيها، أن تتواجد من أجل دعم شباب منتخبنا في مباراتهم المرتقبة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 عاما، والتي ستدور يوم الإثنين على ملعب السويس".

كان فريق الترجي قد فاز على الزمالك بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، على الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" في رادس.



ترتيب المجموعة الرابعة



الترجي: 9 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد: 3 نقاط

الزمالك: نقطة